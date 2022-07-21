Elazığ haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen İleri, Valilik ve Belediyeyi ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

İleri, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki programları kapsamında teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar ve gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin dijital dönüşüm noktasında katettiği mesafeyi konuşacaklarını, AK Parti'nin ileriye yönelik özellikle teknoloji alanındaki vizyonuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirtti.

Bugünün, Türkiye'de 21 Temmuz 1946'da yapılan ilk çok partili genel seçimlerin yıl dönümü olması nedeniyle bir değerlendirme yapma gereği duyduğunu ifade eden İleri, şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde milletimiz gayet iyi biliyor malum açık oy, gizli sayım usulü takip edilmişti. Bu pusulaların sayımdan sonra yine o dönemin iktidarı tarafından son anda gündeme getirilen bir düzenlemeyle bu pusulalar kısmen yakılmıştı. Bu seçime giden süreçte o dönem yeni kurulmuş Demokrat Parti, radyo kanalları üzerinden maalesef propaganda yapamamıştı ve bu şekilde sözde bir seçim kazanan bir zihniyet vardı o dönemde. O seçimi belki kazandılar ama demokrasi açısından da önemli bir skandala imza atmışlardı. İşte biz bugün aynı zamanda bu talihsiz seçimin de yıl dönümünü yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki bu zihniyet dün olduğu gibi bugün de millet iradesi noktasında ciddi endişelere sahip. Bizler de bu mücadelemizi yani millet iradesini en üstte tutma yolundaki mücadelemizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinden geçtiğimiz bu atılım sürecini sürdüreceğiz."

İleri, siyaset denildiği zaman akla ilk gelen unsurlardan birinin millete hizmet götürmek olduğunu, AK Parti'nin bu hizmet siyasetini iktidarda olduğu 20 yıldır büyük bir kararlılıkla ve taviz vermeden uyguladığını kaydetti.

Ancak bu hizmetlerin sonucu muhalefetten gelen tepkilere baktıkları zaman 1950'lerden beri değişmeyen bir yaklaşım gördüklerini aktaran İleri, şöyle devam etti:

"Bir kere ayrım yapmadan bütün yatırımlara karşı çıkmak. O dönemde Hirfanlı Barajı'na karşı çıkan, 'Size bu barajı yaptırmayız. Bu barajı yaptıracaksınız sonra toprağa mı vereceksiniz.' diyen zihniyet bugünlerde yine bütün yurdumuzu donattığımız bu çok büyük ölçekteki yatırımlara karşı çıkıyorlar. Karşı çıkarken de hakikaten akla mantığa sığmayan argümanlarla bunu yapıyorlar. Bu argümanlardan biri garanti koşullarının anlamlı olmadığı, fizibilitesinin olmadığı yönünde. Bakanlığımızın yaptığı son açıklamalarda çok açık ve net olarak ortaya konmuştur ki bu yatırımlar stratejik olmanın yanında aynı zamanda fizibilitesi olan yatırımlardır."

Ömer İleri, son dönemde bu yatırım karşıtlığına ek olarak terörle aralarına gerekli mesafeyi koyamamalarının da eklendiğini aktararak, "Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'un yıl dönümünü yaşadık. 252 şehit verdiğimiz çok ciddi bir mücadelenin yıl dönümüydü ve üzülerek gördük ki bu yıl dönümünde muhalefet şehitlerimizi hiçbir şekilde gündeme getirmediği gibi FETÖ söylemini ağzına alamadı." diye konuştu.