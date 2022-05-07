Son dakika haberi! Ukrayna: '24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü'

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü.

ÇOK SAYIDA TANK VE SAVAŞ ARACI İMHA EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.

Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

AZAVSTAL FABRİKASINDA SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI FABRİKA BİNASINA GİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal'da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Politika