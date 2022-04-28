Son dakika haberi | İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" - Haberler

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Son dakika haberi | İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı'

Son dakika habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütü PKK mensubu Şafak Duran'ın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yakalanmasıyla ilgili, "Malum medya hiç görmedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütü PKK mensubu Şafak Duran'ın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yakalanmasıyla ilgili, "Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ersoy, "İBB'ye sosyal hizmet uzmanı olarak işe alınan PKK'nın kamplarında eğitim görmüş terörist Şafak Duran, polis tarafından İBB binasında gözaltına alındı. Ama ne acıdır ki basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Medya, Terör, PKK, Politika, Haberler

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