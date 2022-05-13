Casuslukla suçlanan ve iki gün önce tahliye edilen DEVA Partili Metin Gürcan, yeniden tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, iki gün önce mahkeme kararının ardından tahliye edilmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

'Casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan'ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

TEKRAR TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen karar sonrası Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ve Gürcan sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan Gürcan tekrar tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Politika