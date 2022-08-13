Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli Son dakika haber: Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti ziyaretinin dışarı çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Nevşehir'e gitti. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Çorum Politika Haberler Son Dakika

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