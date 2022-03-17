Fatih Erbakan, partisinin "Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı"nı açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde gençlerin öğrenim kredilerinin geri ödemesinin istihdam şartlarını sağladıktan 2 yıl sonra başlayacağını ve kesinlikle faiz olmayacağını söyledi.

Erbakan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partisinin "Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı"nı açıkladı. Gençlerin işe alımında ehliyet ve adaletin geçerli olacağını belirten Erbakan, Yeniden Refah Partisi iktidarında gençlerin hayata borçla değil umutla başlayacağını dile getirdi. Türkiye'de gençlerin istihdam sorunu olduğunu ifade eden Erbakan, iktidara geldiklerinde özellikle diplomalı işsiz gençlere yönelik projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Öğrencilerin aldığı öğrenim kredileri ve bursların yetersiz olduğunu savunan Erbakan, "Bu kredilerin geri ödemesi son derece problem oluyor. Yeniden Refah iktidarında öğrenim kredilerinin geri ödemesi, gencimizin istihdam şartları sağlandıktan 2 yıl sonra başlayacak ve kesinlikle faiz olmayacak. Bugüne kadar bizden önce verilmiş olan öğrenim kredilerinin biriken faizleri de devlet tarafından üstlenilecek." diye konuştu.

Yurt ve barınma sorununu çözeceklerini öne süren Erbakan, TBMM Gençlik Komisyonu'nu kurarak gençlerimizin sorunlarına daha yoğun ve etkili çözüm üretmek ve Meclis gündemine taşımak için gereken adımları atacağız." dedi.

Erbakan, kreşten üniversiteye kadar eğitim sistemini ve müfredatı, ahlak ve maneviyat prensibi çerçevesinde yeniden yapılandırmak istediklerini kaydetti.