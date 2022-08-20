Son dakika haber! Dursunbey ve Adalar Belediyelerine milyonluk yatırım

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in sorunlarını çözme noktasında belediye başkanlarıyla birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Aydemir, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile Ankara'da Balıkesir'e yatırım ve destek için görüşmelerde bulundu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, ziyaretin ilk günü Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve Nihat Pakdil'i, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Selim İhsan Paydaş ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'u ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu'yla görüştü

Balıkesir'in ilçe belediye başkanlarıyla birlikte bakan yardımcılarıyla görüşen Milletvekili Aydemir, yapılan ziyaretlerin olumlu geçtiğinin altını çizdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu özel olarak ziyaret eden Aydemir Dursunbey ve Adalar İlçesindeki bakanlığa dair hizmetlerin ilçelerde en üst seviyeye taşınması adına gerekli çalışmalar hakkında görüştü. Görüşmelerin gayet güzel olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Eksiği olan ilçe kalmayacak, yatırımlar büyük, hak edilen değer için durmak yok" dedi.

"Taleplerimiz olumlu karşılandı"

Bugüne kadar Balıkesir ve Balıkesirli için çalışan Milletvekili Aydemir, "Balıkesirlinin ve Balıkesir'in rahat için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her alandaki ihtiyacın karşılanması için eksikleri gidermeye çalışacağız. Biz ihtiyaçlarımızı dile getirdik bakanlıklarımız da sağ olsunlar biz varız dediler, talepleriniz baş tacımız şeklinde karşılık verdiler" şeklinde konuştu.

"Dursunbey ve Adalar'da su sorunu kalmayacak"

Yaptığı her görüşmeden olumlu karşılık alarak dönen Milletvekili Aydemir, son olarak Dursunbey ve Adalar Belediye Başkanları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfü Akçay'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçelerde yaşanan eksikliklerin tamamlanması adına görüşmelerini yapan Aydemir iki ilçede de yaşanan su işlerine dair problemlerin son bulacağı ve çok daha iyi hizmet sağlanması adına hizmet ve yatırım sözüyle ayrıldı. - BALIKESİR