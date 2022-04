Son dakika haberi | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız"

" Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır"

İSTANBUL - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği iftar programına katıldı. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programında konuşma gerçekleştiren Bekir Bozdağ, "Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 2 Nolu Baro'nun Avukatlar Günü sebebiyle Üsküdar'da düzenlenen iftar programına katıldı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü ile çok sayıda baro üyesi katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Epey bir zamandır barolarla iç içeyiz. Bugüne kadar ilk defa bir baronun düzenlediği iftar yemeğine katıldım" dedi.

Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlığı daha öncede yapmıştım, devletimizde farklı görevlerde hizmetim oldu bugüne kadar görev yaptığım yerde hiçbir baro tarafından bir iftar düzenlendiğini hatırlamıyorum. İlk defa İstanbul 2 No'lu barosu bu güzel iftarda bizi buluşturdu. Özümüze, ruhumuza, medeniyetimize ve kültürümüze uygun bir nesneli ile işe başladı eminimle bundan sonra devamı daha iyilerini yaparak gelecektir. Bu vesile ile Baro Başkanımız Yasin Şamlı ve ekibini bu güzel düşüncelerinden dolayı da tebrik ediyorum." dedi.

Avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugün aynı zamanda 5 Nisan Avukatlar günü. Avukatlar bir yandan savunmayı, öte yandan hak aramayı, öte yandan müdafaayı, öte yandan adaletin vaktinde ve dosdoğru tecellisinde önemli rol yüklenmeyi vazife edinmiş, adaleti ayakta tutmak hak sahiplerinin hakkını tespit ve haklarını onlara teslim etme noktasında son derece önemli görevi ifa etmektedirler. Yargı görevini yapan hakim ve savcılarımızla birlikte avukatlarımız milletimizin hak arama mücadelesinde adalet beklentisinde ve adaleti ayakta tutmakta gerçekten fedakar bir şekilde gayret etmektedirler. Bu vesile ile 5 Nisan Avukatlar Günü'nüzü ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı görülmekte olan bir davayla ilgili tweet atıyor, istediği gibi bir karar çıkarsa nasıl ödeyeceğini istemediği gibi bir karar çıkarsa nasıl itham edeceğini üstü kapalı şekilde itiraf ediyor. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelirse Ankara'da, İstanbul'da hakimler var. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelmezse sarayın hakimleri var. O zaman oturup hepimizin bir karar vermesi lazım; hangi karar İstanbul'un kararı, İstanbul'daki hakimin kararı ya da Ankara'daki hakimin kararı; ya da hangi karar başka bir karar. Maalesef her salı acaba bugün grupta mahkeme kuruldu mu acaba bugün grupta Kılıçdaroğlu ağır ceza reisi gibi hüküm açıklıyor mu ya da bir başkası başka ithamda bulunuyor mu diye tedirgin oluyorum. Yine bu hafta grupta hakimlerimizi suçlayan adımlar atıyor. Anayasa çok açık; hiç kimse hiçbir organ merci,yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge ve talimat gönderemez. Açık ama baktığınızda karar öncesinde nasıl karar verileceğine dair büyük büyük gaflar yapıyor. Bu tavsiye ve telkinde bulunmak değil mi? Bir yandan hukuk devleti bir yandan hak bir yandan adalet diyeceksiniz öte yandan hukuk devleti diyen anayasamızın 138'inci maddesini ayaklarımızın altına altına alıp çiğneyeceksiniz. Biz neye inanacağız. Türkiye'nin burada ciddi sorunlar ı var. Ben gelirsem şunu şunu serbest bırakacağım sanki mahkeme, tutuklama kararını sen mi verdin. ve yahut yargılamayı sen mi açtın nasıl yapacaksın Bir yandan diyor ki; siz yargıya müdahale ediyorsunuz öte yandan soruşturmanın başından sonuna kadar yargılamanın her aşamasına müdahale etmek için elinden ne geliyorsa onları sonuna kadar yapıyor. Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız. Ama benim istediğim kişilerle ilgili karar, istediğim gibi çıkarsa gayet güzel ama istemediğim gibi çıkarsa karar haksız demek yargıya da yargı görevi yapanlara da büyük bir bühtandır. Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir. Herkes konuşurken hangi konuda konuştuğuna özen göstermelidir, dikkat etmelidir. Bugün hakim ve savcılarımızın baktığı davalara baktığınızda milyonlarca davayı görüyorlar. Ankara'da İstanbul'da 81 ilimizde adliye olan her yerde ama dikkat ederseniz tartışılan davalar iki elin parmağını geçmez. İki elin parmağını geçmeyen davalar üzerinden milyonlarca davaya bakan hakim ve savcılarımızın avukatlarımızın onca emeğini adaleti ayakta tutmak gayretini hak ve hukuka uyma çabasını verdiği emeği görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Bakan Bozdağ, "Bir başkası Türk yargısı şaibelidir diyor. Bir siyasi partinin genel başkanı Türk yargısı şaibelidir diye konuşursa Batı'dan veya başka bir yerden bakan Türkiye ile ilgili ne diyecek. Bunun tutar yanı var mı? Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır. Kimsenin Türk yargısına iftira atma hakkı yoktur." dedi.