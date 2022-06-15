Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya yorumu: NATO'ya üye olmaları için endişelerimizi gidermeleri gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu iki ülkenin somut adım atmasını gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. İki ülkenin nasıl tavır alacağına bakacağız. NATO'ya üye olmaları için endişelerimizi gidermeleri gerekiyor.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİR ALMALIYIZ"

İdlib'de 100 bin tane daha briket ev yapıyoruz. Bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Ayrıca terör örgütleri, insanlara askerlerimize saldırıyor. ABD ve Rusya bu bölgeden teröristleri temizleyeceklerini söylediler ama sözlerini yerine getiremedik. Her türlü terör tehdidine karşı tedbirlerimizi almamız lazım.

"HERKESİN ENDİŞESİNİN GİDERİLMESİ LAZIM"

Bir BM planı var. Haritayı göstererek arkadaşlara da gösterdim, biz bu planı uygulamak istiyoruz. Bunu BM çatısı altında yapmamızda fayda var. Lavrov'a da bunu söyledim. Rusya'dan da cevap bekliyoruz, askeri alanda teknik çalışmalar devam ediyor. İşleyiş ve denetim de dahil tüm konular ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişesinin giderilmesi lazım.

"TAHIL ALIMININ YÜZDE 50'Sİ RUSYA VE UKRAYNA'DAN"

Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın, Ukrayna'da Rusya limanlarımıza saldırmasın diyor. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar ve güvenli bölgelerde denetimler yapılacak. 40'a yakın ülke, tahıl alımının yüzde 50'sini bu iki ülkeden yapıyor. Bazı ülkeler tamamını bu iki ülkeden alıyor. Tüm dünyanın yararına bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz."