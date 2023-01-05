Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tarihi mevsim şartlarına göre biraz öne çekilebilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, son günlerde kamuoyunu meşgul eden seçim tarihine yönelik söylemler hakkında da konuştu.

"SEÇİM TARİHİNİ GÜNCELLEYEBİLİRİZ"

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha erken yapılabileceğini belirten Erdoğan, "Sizlerle birlikte tüm milletimizin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki biraz öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...