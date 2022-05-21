Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Finlandiya lideri Niinisto'dan geri adım: NATO müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edeceğiz - Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Finlandiya lideri Niinisto'dan geri adım: NATO müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edeceğiz
- Güncelleme:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya liderleriyle art arda görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Finlandiya lideri Niinisto Türkiye'nin sözünü ettiği Finlandiya -YPG/PKK ilişkileri ve güvenlik endişelerine karşı geri adım attı. Niinisto, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya, NATO müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edecek." ifadelerine yer verdi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru gündemde yerini koruyor. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Daha önce "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle de art arda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.
Görüşme sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'dan hemen önce İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı ayrıca İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti.