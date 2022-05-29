Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 'Kacaçaklar' diyenlerin hepsi kuyruklarını kıstırıp gitti - Haberler

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 'Kacaçaklar' diyenlerin hepsi kuyruklarını kıstırıp gitti

Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. 'Kacaçaklar' diyenlerin hepsi kuyruklarını kıstırıp gitti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törenler kapsamında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs'ta yayımladığı videoyla birlikte ortaya attığı "Kaçacaklar" iddiasına yanıt verdi.

"AKŞAM YALAN, SABAH YALAN"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Aynen senin geçmişinde olanlar gibi, Menderes için diyorlardı ya uçaklar dolusu altın, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını şimdi Bay Kemal kullanıyor. Bu yalanların tutmayacak.250 bin lira yargıdan aldık. Bunları o iftira atılan vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa hayrı olsun.

"ERDOĞAN BURADA ATAKÖY'DE"

İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada, Ataköy'de, ölümüne burada."

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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