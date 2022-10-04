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Son Dakika! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki: Bu çözülmüş bir meseledir, istismar etmenin manası yok

Politika Haberleri

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki göstererek, "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüştür, başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir video paylaşarak başörtüsüyle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

CHP BUGÜN YASA TEKLİFİ SUNACAK

Parti olarak bugün yasa teklifi vereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız." dedi.

"İSTİSMARIN MANASI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi kimi siyasiler tarafından destek görürken MHP lideri Devlet Bahçeli ise tepki gösterdi. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'ye, Kılıdaroğlu'nun açıklamaları soruldu. MHP lideri, "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. MHP, geçmiş dönemde vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın." ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (10)

Sadık:

Başörtüsünü gündem yapıp oy peşinde Bay Kemal

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Ütopik Yorumcu:

Kim dillendiriyor erkan kardeş başörtüsü sorunun bu ülkede ak parti çözdü CHP din düşmanlığına o zamanda devam etmiştir. her fırsattta tabiki söyleyeceğim. Basit bir konu değildir ne acılar çekti bacılarımız ben mağdurlarından olduğum için çok kızgınım CHAPE

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Savaş Ispekter:

Bahçelinin konuşması bazılarının zoruna gitmiş....

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