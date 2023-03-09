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Son Dakika: HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararı kaldırıldı

Politika Haberleri

Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen süreç kapsamında tedbiren HDP'nin Hazine yardımı bloke edilmişti. Anayasa Mahkemesi, konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan dava devam ediyor. Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

BLOKE KARARI KALDIRILDI

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından bugün ele alındı. AYM,HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Anayasa Mahkemesi Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (7)

Muhammet çetin:

Adalet yerini buldu

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TC Behçet Korkmaz:

Seçimlere yapılan para bunun nerdeyse 10 misli yani birde düşünün CHP iktidara gelecek ve hükümet 1_2 yıl ya dayanır ya dayanmaz erken seçim olacağı bu balık baştan koktu şu an balık dondurucuda illaki çıkacak bu balık bu mevzu ??????

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Sezgin Avcı:

Şaka gibi abi 539 milyon olması şaka hdp ye verilmesi daha da bir şaka

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