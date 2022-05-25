Son Dakika! AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç oldu - Haberler

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Son Dakika! AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika! Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında yaptığı BAE açıklamalarıyla parti içinde rahatsızlık yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MYK toplantısında görevden alınmıştı. Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olan Yılmaz Tunç getirildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik söylediği sözler parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu.

Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.

Özkan'ın tartışmalara neden sözlerinin ardından TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Son Dakika! AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç olduYılmaz Tunç

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı. AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Yılmaz Tunç, Cahit Özkan, AK Parti, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

IZIN ALMADAN KONUSAN ANINDA AFFINI ISTIYOR BAKALIM BU ARKADAS NE ZAMAN AFFINI ISTEYECEK

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