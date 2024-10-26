Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
Toplum Çalışmaları Enstitüsü yaptığı genel seçim anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 32,1, CHP'nin yüzde yüzde 26,9 olarak ölçüldü. Zafer Partisi'nin oy oranının ise bir anda yüzde 8,4'e çıkması dikkat çekti.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılanların, "Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.
AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ SIRADA
Ankette AK Parti'nin oy oranı 32,1 olarak ölçüldü. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.9 oldu. DEM Parti yüzde 8,7 ile üçüncü sırada yer aldı.
ZAFER PARTİSİ'NİN OY ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ
Ankette en dikkat çeken parti ise Zafer Partisi oldu. Katılımcıların yüzde 8,4'ü, bir seçim olsa oylarını Zafer Partisi'ne vereceğini söyledi.
Anketteki diğer partilerin oy oranı şu şekilde:
- MHP: Yüzde 7,5
- İYİ Parti: Yüzde 6,2
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
- TİP: Yüzde 2,3
- Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye: Yüzde 1,6
- Diğer: Yüzde 2,9