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Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
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Toplum Çalışmaları Enstitüsü yaptığı genel seçim anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 32,1, CHP'nin yüzde yüzde 26,9 olarak ölçüldü. Zafer Partisi'nin oy oranının ise bir anda yüzde 8,4'e çıkması dikkat çekti.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılanların, "Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ SIRADA

Ankette AK Parti'nin oy oranı 32,1 olarak ölçüldü. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.9 oldu. DEM Parti yüzde 8,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

ZAFER PARTİSİ'NİN OY ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ankette en dikkat çeken parti ise Zafer Partisi oldu. Katılımcıların yüzde 8,4'ü, bir seçim olsa oylarını Zafer Partisi'ne vereceğini söyledi.

Anketteki diğer partilerin oy oranı şu şekilde:

  • MHP: Yüzde 7,5
  • İYİ Parti: Yüzde 6,2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
  • TİP: Yüzde 2,3
  • Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye: Yüzde 1,6
  • Diğer: Yüzde 2,9

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Zafer Partisi AK Parti Politika Dünya

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Yorumlar (7)

Köfteci Jardel:

Bunca ekonomik krize rağmen daha hâlâ birinci parti olmaları ve baraj altında kalmamaları muazzam bir olay.

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MASUMANE3438:

zaferde birleşelim yoksa ülkenin geleceği bugünkü Ortadoğu'dan farksız olacak ve ümit ozdagi anladığımızda çok geç olacak

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Kemal Çelik:

DEMEKKİ BU ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU SEÇMEN ŞAŞKINIM VALLAHİ

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umut mergen:

SARAYDAMI YAPTINIZ ANKETI MURAT KURUMDA ONDEYDI 2 PUAN 12 PUAN FARK YEDI

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Baba Yabgu:

Ben hiç birine oy vermiyordum ama zafer partisine oy vercem bu ülkenin düzeldiğini göremeyecem bari mültecilerden kurtulalım

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Vatandaş:

Kendinizi kandırın bol bol. Artık yemiyoruz..

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