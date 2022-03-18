Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi büyük çıkış yakaladı - Haberler

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Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi büyük çıkış yakaladı

Haberler.com - Servet Uzun - Politika
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ALF Araştırma şirketinin 51 ilde toplam 3200 seçmenle yaptığı ankette ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28,7 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 8,1 oy aldı. CHP yüzde 24,1 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 16,1 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. Ankette bir diğer dikkat çeken detay ise yeni kurulan DEVA Partisi yüzde 4,1 oy alırken Gelecek Partisi yüzde 3,6 oy topladı. HDP ise yüzde 8,4 oy alarak planlanan yüzde 7 barajının üzerine çıktı.

ALF Araştırma, şubat ayında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 51 ilde yapılan araştırmada toplam 3 bin 200 vatandaşla görüşüldü.

Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 28,7 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8,1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 36,8 oldu.

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 24,2 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 16,1 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 40,3 oranında kaldı.

Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi büyük çıkış yakaladı

HDP yüzde 8,4 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 3,6 ve Gelecek Partisi yüzde 4,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise listede yer almadı.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

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