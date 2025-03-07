Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu
Erken seçim çağrıları altında cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik dikkat çeken bir anket yapıldı. Yaklaşık 2000 kişiyle gerçekleştirilen anketten yüzde 24,2 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş birinci çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 22 ile ikinci sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 18,6 ile üçüncü sırada çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yüzde 7,8 ile 4. sırada çıkması dikkat çekti.
ASAL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir anket gerçekleştirdi. Ankette 2 bin katılımcıya "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması durumunda karşısında muhalefetin öne çıkan iki ismi Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ölçüldü. Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ı geçtiği görüldü. Yüzde 22 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 24.2 Mansur Yavaş, yüzde 18.6 ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.
BİR ÖNCEKİ ANKETTE DE YAVAŞ ÇIKMIŞTI
ASAL Araştırma bir önceki anketinde Erdoğan ve Yavaş'ı karşılaştırarak "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?" diye sormuş ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1, Mansur Yavaş ise 44.4 oranında oy almıştı.
Anketteki diğer isimler ise şöyle oldu:
- Hakan Fidan: Yüzde 7.8
- Özgür Özel: Yüzde 3.4
- Selçuk Bayraktar: Yüzde 3.0
- Fatih Erbakan: Yüzde 2.3
- Ümit Özdağ: Yüzde 1.5
- Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.0
- Diğer: Yüzde 3.9
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.3