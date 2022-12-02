Son seçim anketi açıklandı! HDP'nin oyları İYİ Parti'yi geçti

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Kasım ayına ait anket verilerini paylaştı. Sencar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 36.5, CHP'nin yüzde 24.7, HDP'nin yüzde 12.7, İYİ Parti'nin yüzde 11.2, MHP'nin de yüzde 8.2 çıktığını ifade etti. Bu sonuçlara göre HDP, İYİ Parti'yi geçerek üçüncü parti konumuna geliyor.

2023 seçimlerine yaklaşırken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKIYOR

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Kasım ayına ait anket verilerini İsmail Saymaz ile paylaştı. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan seçmenlerin yüzde 29.6'sı AK Parti'ye, yüzde 20'si CHP'ye, yüzde 10.3'ü HDP'ye, yüzde 9.1'i İyi Parti'ye, yüzde 6.7'si ise Mhp'ye oy vereceğini söyledi. Yüzde 19.1'i kararsız/protesto oy/cevapsız olarak dağıldı. Yüzde 4.4 ise diğer partileri destekliyor.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA OY ORANLARINI AÇIKLANDI

Bu ankette kararsız/protesto oy/cevapsızlar dağıtılınca yüzde 36.5 AK Parti, yüzde 24.7 CHP, yüzde 12.7 HDP, yüzde 11.2 İYİ Parti ,yüzde 8.2 MHP çıkıyor.

HDP İYİ PARTİ'Yİ GEÇTİ

Ankette dikkati çeken ise İYİ Parti'nin oylarının HDP oylarının arkasında kalması oldu. İYİ Parti yüzde 11.2 ile yüzde 12.7 oy oranına sahip HDP'nin arkasında üçüncü parti oldu.