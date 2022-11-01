Son anket Z kuşağıyla yapıldı! Zirvedeki parti açık ara fark atarken, en dikkat çeken çıkış Zafer Partisi'nden geldi

2023 seçimlerinde sandıktaki tercihleri en çok merak edilen kitle olan Z kuşağı arasında yapılan anketten yüzde 30.3 oy oranıyla CHP birinci çıktı. CHP'yi yüzde 15.1 ile İYİ Parti, 11.9 ile AK Parti takip ederken en dikkat çeken çıkış ise Zafer Partisi'nden geldi. Özdağ'ın partisi yüzde yüzde 9.1 oy aldı.

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Son anket ALF Araştırma tarafından sandıktaki tercihleri merak konusu olan Z kuşağı arasında yapıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Sonuçlara göre CHP yüzde 30.3 oy oranıyla açık ara ilk sırada aldı. Onu yüzde 15.1 ile İYİ Parti, 11.9 ile AK Parti takip etti. Ankette en dikkat çeken ise Zafer Partisi oldu. Genel Başkanlığını Ümit Özdağ'ın yaptığı parti, yüzde 9.1 oy oranına ulaştı.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ YÜZDE 4,4 OY ALDI

Zafer Partisi'nin ardından gelen HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 5.1, Türkiye Değişim Partisi yüzde 4.4, DEVA Partisi yüzde 4.2, Gelecek Partisi yüzde 3.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9, Memleket Partisi ise 1.8 oy oranına sahip oldu. Öte yandan geri kalan diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.