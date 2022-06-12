Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti - Haberler

Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti
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MetroPOLL Araştırma, çok konuşulacak bir ankete imza attı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu aday olarak çıkarıldı. Erdoğan ilk turda bu isimlerden sadece Mansur Yavaş'a kaybetti. İkinci turda seçimi muhalefet adayları aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan etmesinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Bu tartışmaların en önemli kısmını, muhalefetinin adayı oluşturuyor. Bu tartışmaların gölgesinde MetroPOLL Araştırma tarafından önemli bir anket gerçekleştirildi.
ERDOĞAN, İLK TURDA SADECE MANSUR YAVAŞ'A YENİLİYOR
MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptığı 3 adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan 4 senaryolu ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yeniliyor.
EN DÜŞÜK OYU YAVAŞ KARŞISINDA
Erdoğan dört farklı senaryoda en fazla yüzde 40 bandında oy alabilirken, en düşük oy oranını yüzde 35,4'le Yavaş karşısında alıyor. 4 farklı senaryoda da 3 adaylı seçimde hiçbir aday yüzde 50+1'i geçemediği için seçim ikinci tura kalıyor.
4 senaryolu anketin sonuçları şöyle:
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINDA
Mansur Yavaş: Yüzde 41.6
Erdoğan: Yüzde 35.4
Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.7
Kararsız: Yüzde 2.8
Protesto: Yüzde 3.1
AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA
Meral Akşener: Yüzde 35
Erdoğan: Yüzde 38.3
Selahattin Demirtaş: Yüzde 17.3
Kararsız: Yüzde 2.8
Protesto: Yüzde 5
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINDA
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 33.9
Erdoğan: Yüzde 38.1
Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.8
Kararsız: Yüzde 3.4
Protesto: Yüzde 7.3
Cevap Yok: 1.5
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.7
Erdoğan: Yüzde 40
Selahattin Demirtaş: Yüzde 16.8
Kararsız: Yüzde 3.1
Protesto: Yüzde 7.8
Cevap Yok: 1.6