Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan etmesinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Bu tartışmaların en önemli kısmını, muhalefetinin adayı oluşturuyor. Bu tartışmaların gölgesinde MetroPOLL Araştırma tarafından önemli bir anket gerçekleştirildi.

ERDOĞAN, İLK TURDA SADECE MANSUR YAVAŞ'A YENİLİYOR

MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptığı 3 adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan 4 senaryolu ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yeniliyor.

EN DÜŞÜK OYU YAVAŞ KARŞISINDA

Erdoğan dört farklı senaryoda en fazla yüzde 40 bandında oy alabilirken, en düşük oy oranını yüzde 35,4'le Yavaş karşısında alıyor. 4 farklı senaryoda da 3 adaylı seçimde hiçbir aday yüzde 50+1'i geçemediği için seçim ikinci tura kalıyor.

4 senaryolu anketin sonuçları şöyle:

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINDA

Mansur Yavaş: Yüzde 41.6

Erdoğan: Yüzde 35.4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.7

Kararsız: Yüzde 2.8

Protesto: Yüzde 3.1

AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA

Meral Akşener: Yüzde 35

Erdoğan: Yüzde 38.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 17.3

Kararsız: Yüzde 2.8

Protesto: Yüzde 5

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINDA

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 33.9

Erdoğan: Yüzde 38.1

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.8

Kararsız: Yüzde 3.4

Protesto: Yüzde 7.3

Cevap Yok: 1.5

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.7

Erdoğan: Yüzde 40

Selahattin Demirtaş: Yüzde 16.8

Kararsız: Yüzde 3.1

Protesto: Yüzde 7.8

Cevap Yok: 1.6

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