Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti - Haberler

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Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti

Haberler.com - Politika
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MetroPOLL Araştırma, çok konuşulacak bir ankete imza attı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu aday olarak çıkarıldı. Erdoğan ilk turda bu isimlerden sadece Mansur Yavaş'a kaybetti. İkinci turda seçimi muhalefet adayları aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan etmesinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Bu tartışmaların en önemli kısmını, muhalefetinin adayı oluşturuyor. Bu tartışmaların gölgesinde MetroPOLL Araştırma tarafından önemli bir anket gerçekleştirildi.

ERDOĞAN, İLK TURDA SADECE MANSUR YAVAŞ'A YENİLİYOR

MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptığı 3 adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan 4 senaryolu ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yeniliyor.

EN DÜŞÜK OYU YAVAŞ KARŞISINDA

Erdoğan dört farklı senaryoda en fazla yüzde 40 bandında oy alabilirken, en düşük oy oranını yüzde 35,4'le Yavaş karşısında alıyor. 4 farklı senaryoda da 3 adaylı seçimde hiçbir aday yüzde 50+1'i geçemediği için seçim ikinci tura kalıyor.

4 senaryolu anketin sonuçları şöyle:

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINDA

Mansur Yavaş: Yüzde 41.6

Erdoğan: Yüzde 35.4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.7

Kararsız: Yüzde 2.8

Protesto: Yüzde 3.1

AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA

Meral Akşener: Yüzde 35

Erdoğan: Yüzde 38.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 17.3

Kararsız: Yüzde 2.8

Protesto: Yüzde 5

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINDA

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 33.9

Erdoğan: Yüzde 38.1

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.8

Kararsız: Yüzde 3.4

Protesto: Yüzde 7.3

Cevap Yok: 1.5

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.7

Erdoğan: Yüzde 40

Selahattin Demirtaş: Yüzde 16.8

Kararsız: Yüzde 3.1

Protesto: Yüzde 7.8

Cevap Yok: 1.6

Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti

Haberler.com - Politika

Mansur Yavaş MetroPOLL Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Berk Sokullu:

ben sandık başına gitmem benim cumhurbaşkanım tartışmasız imparator fatih terimdir

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Yusuf Çelebi Sarıbaş:

Bırakın yalanı dolanı Mansur bey seçim öncesi vaadlerinin %80 ini 3,5 yılda yapamadı .bırakın martaval okumayı boş adam bunlar boş.

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Hamit Gündoğdu:

Baştan beri benim gibi milyonlarca seçmen Mansur Yavaş diyor. Aday gösterilmesi gerekir ve bıçak keser gibi sorunun ilk turda bitmesi ülkenin bir kambur olan sistemden kurtulması gerekir. Hiç olmassa temiz ve vıdı vıdı ya gerek kalmaz.

Cevap Yaz 32 45 Yayından Kaldır
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