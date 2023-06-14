Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel Parkı'nda bir araya geldi

Seçim sonrası CHP'de "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki görüşmenin nerede geçeceği son ana kadar gizli tutulurken, son gelen bilgilere göre iki isim Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel Parkı'nda buluştu.

Seçim mağlubiyeti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan "değişim" tartışmaları sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. Görüşme saat 10.45 civarında başladı. İki isim Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel'de bir araya geldi.

"BULUŞTUKLARI YER SON ANA KADAR GİZLİ TUTULDU"

Cumhuriyet'in Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki görüşmenin nerede geçeceği son ana kadar gizli tutuldu. Edinilen bilgiye göre gazeteciler ikiye bölündü. Bir grup Ahlatlıbel'de, bir grup ise CHP Genel Merkezi'nde bekledi.

KRİTİK GÖRÜŞME DÜN DUYURULMUŞTU

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme önceki gün duyurulmuştu. İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği ve burada CHP lideri ile önemli bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

KÜRSÜDE "DEĞİŞİM" MESAJI VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.