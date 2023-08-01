'SON 100 YILIN 21 YILINA AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN DAMGA VURDU'

Elazığ'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda AK Partinin son 21 yıla damga vurduğunu ifade ederek, "21 yılda Türkiye çok önemli mesafeler aldı. Her alanda Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ileriye taşıdık. Bu nedenle milletimiz AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. Her sandıkta desteğini gösterdi. Biz de AK kadrolar, teşkilatlar, Cumhur İttifakı olarak milletimizin bu güvenine layık olabilmenin gayreti içerisinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bizim şu anda en öncelikli hedefimiz deprem bölgesinde zarara uğrayan illerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Türkiye Yüzyılı başladı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladık. 100 yılı geride bıraktık. Bu 100 yıllık süreç içerisinde inişli, çıkışlı zamanlarımız oldu. Son 100 yılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurduk ve sizler buna vesile oldunuz. 21 yılda insanımızı, ailemizi, toplumu güçlendirdik. Şimdi yeni hedefimiz daha da ileriye taşımak. Hep 'Önce insan' dedik. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum, devlet güçlü olsun. O nedenle insanımızı eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda geliştirmek, ekonomik refahını artırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Fırat Üniversitesi'ne geçen Bakan Tunç, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile görüştü. Ziyaretinin ardından Bakan Tunç, Elazığ Havalimanı'na geçerek uçakla Ankara'ya hareket etti.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,