Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu ziyaret etti
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu ziyaret etti.
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika