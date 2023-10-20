Soma'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı protesto edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir araya gelen Demokrasi Güçleri dün Millet Bahçesi önünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti. KESK'e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İzmir Şube Yöneticisi Mehmet Selim Gökçe, "Bu açık bir savaş ve insanlık suçudur. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ile süslenen timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir. Bunun için öncelikle saldırılar derhal durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. Tüm emperyalist güçler bölgeden çekilmelidir" dedi.

Soma Millet Bahçesi önünde Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Gazze saldırısını protesto etti. KESK'e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İzmir Şube Yöneticisi Mehmet Selim Gökçe yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AÇIK BİR SAVAŞ VE İNSANLIK SUÇUDUR "

"17 Ekim insanlık tarihine kara bir gün, bir soykırım günü olarak geçti. Adı yolsuzluklara da karışan sağcı, ırkçı, faşist İsrail hükümetinin çoğunluğu çocuk hastalardan oluşan Gazze şeridindeki hastaneye düzenlediği saldırı sonucu yüzlerce kişi öldü, yüzlercesi yaralandı. Katliamı şiddetle kınıyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu açık bir savaş ve insanlık suçudur. Kararlılık gösterisi adı altında yapılan saldırı en asgari ahlaki ve insani değerlerden yoksunluğu, bir barbarlığı temsil etmektedir. Bu suçu işleyenler insanlığın vicdanında mahkum edilmiş, lanetlenmişlerdir. Benzer katliamlara yol verilmemesi ve hesabının sorulması için bu suçu işleyenlerin ve sivillerin ölümüne yol açan benzer saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır. Bu nedenle, emperyalist hegemonik güçlerin işlevsiz hale getirdiği Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin derhal toplanması ve süreci başlatılması çağrısında bulunuyoruz. İsrail devleti daha fazla suça bulaşmamak için saldırıları durdurmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır.

"SOMUT ADIMLAR ATILMASI BEKLENMEKTEDİR"

Sermaye ve kapitalist sistem çoklu krizini aşmak için bir kez daha milliyetçilik, ırkçılık, gericilik üzerinden savaş silahına sarılmıştır. Son yıllarda sistematik olarak artan silahlanma yarışı ve birçok ülkede iktidara ırkçı, gerici partilerin gelmesi de böylesi bir savaşın zeminini güçlendirmiştir. ABD ve diğer emperyalist güçlerin paylaşım savaşları nedeniyle başta Orta Doğu ve Ukrayna olmak üzere birçok bölgede farklı düzeylerde devam eden çatışmaların genelleşmesi ve açık bir dünya savaşına dönme tehlikesi dünden daha yakın bir ihtimal olarak kapımızı çalmış durumdadır. Biliyoruz ki, devletler 'ulusal çıkarlarımız' adı altında kapitalist sistemi, sermayenin önceliklerini gözetecek, buna göre pozisyon alacaklardır. Kendi işgal, saldırı ve savaş suçlarına kılıf bulacaklardır. Demokratik değerlerin ve kazanılmış hakların gasbı için fırsata çevireceklerdir. Gerçekleşen de budur. Savaşı durduracak olan dünya ezilen halkları ve emekçilerdir. Yaşama, geleceğe ve emeğimize sahip çıkmak için barış mücadelesini yükseltelim. Bu noktada gerekli tüm adımların atılması için Emek ve Demokrasi Güçleri üzerlerine düşen tüm sorumluluk ve görevleri yerine getirecektir. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ile süslenen timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir. Bunun için öncelikle saldırılar derhal durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. Tüm emperyalist güçler bölgeden çekilmelidir. İsrail ile yapılan ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir 'çözüm' kabul edilmemelidir. Soma Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; bir kez daha İsrail'in soykırıma varan Gazze şeridindeki hastaneye ve sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz."