SOL Parti İzmir İl Örgütü, ÇEDES protokolüne karşı eylem yaptı

SOL Parti İzmir İl Örgütü, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) protokolünün uygulanacağı İlhan Onat İlkokulu önünde eylem yaptı. SOL Parti İl Yöneticisi Deniz Özçelik, "Bu protokolü okullarda uygulatmayacağız. Laik eğitimi gasp ettirmeyeceğiz, laik eğitime sahip çıkacağız. Laik, demokratik cumhuriyet için, bilimsel eğitim için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayağa kalkıyoruz, kazanılacak bir memleket var" dedi. Özçelik, yurttaşlara 16 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda ÇEDES protokolüne karşı yapacakları mitinge katılma çağrısı da yaptı.

SOL Parti İzmir İl Örgütü üyeleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) protokolünün uygulanacağı İlhan Onat İlkokulu önünde eylem yaptı. SOL Parti İl Yöneticisi Deniz Özçelik, şunları söyledi:

"Bugün burada İl Milli Eğitim Müdürü burada olacak. Kendisi belki de bugün bu okulda ÇEDES projesini anlatacak. Biz de bugün okulun önündeyiz. Laik, bilimsel eğitime sahip çıkmak için buradayız. Tüm velileri laik eğitim için çağrımızı güçlendirmeye, okullara dilekçelerini vermeye ve 16 Eylül'de gerçekleştireceğimiz 'ÇEDES Protokolü İptal Edilsin' mitingine davet etmek için buradayız. Orada İl Milli Eğitim Müdürü'ne de sesleneceğiz. Bu protokolü okullarda uygulatmayacağız. Laik eğitimi gasp ettirmeyeceğiz, laik eğitime sahip çıkacağız. Laik, demokratik cumhuriyet için, bilimsel eğitim için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayağa kalkıyoruz, kazanılacak bir memleket var."