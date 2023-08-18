Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'den açıklama

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, ilçede düzenlenen tarımsal sulama konulu toplantıya yönelik kamuoyunda çıkan türlü söylentilerle ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, ilçede 16 Ağustos'ta Ziraat Odası Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tarımsal sulama konulu toplantı üzerinden bazı çevrelerin, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a yönelik siyasi eleştiri ve tepki adı altında söylentiler yaymasına karşı çıktı. Konuya ilişkin kamuoyuna yazılı basın açıklamasında bulunan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer, kendisinin de bizzat katılım sağladığı toplantının hiç bir siyasi ismi yada kamu kurumlarını eleştirmek için gerçekleştirilmediğini vurguladı.

"Katiyetle kabul etmiyoruz"

Başkan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "16.08.2023 tarihinde Söke Tariş Pamuk Kooperatifi olarak Söke'de gerçekleştirilen tarımsal sulama konulu toplantıya davet edildik. Temsil ettiğim Söke Tariş Pamuk Kooperatifi olarak çiftçimizin sulama konusunda hassasiyetlerini dile getirmek adına katıldığımız toplantıda hiç bir siyasi ismi yada kamu kurumlarını eleştirmek için gerçekleştirildiği konusunu katiyetle kabul etmiyoruz. Sulama gündemi dışında Söke Ovası Sulama Birliği eski müdürünün görev değişikliği üzerinden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a yönelik bir tepki oluştuğuyla ilgili kamuoyunda yer alan haberler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Söke Tariş Pamuk Kooperatifi olarak Söke'mizin geleceği için Mustafa Savaş başta olmak üzere tüm siyasetçilerimiz ve kamu kuruluşlarımızla birlikte ve omuz omuza çalışmaya hazırız. Maksat Söke kazansın demekse siyasileri kendine siper ederek onlar üzerinden şahsi çıkarlarını ve her tür şer oyunu oynayabileceğini düşünenler, kendinize hizmet etmeye çalışıyorsunuz biliyoruz. Lakin Söke'mize Söke'lilere ihanet ediyorsunuz bunu da kamuoyunun bilgisine samimiyetle arz ederiz" - AYDIN