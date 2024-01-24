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Söke Belediyesi İşçileri Toplu Sözleşme İle Sevindi

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Söke Belediyesi işçileri, toplu sözleşme sonucunda yapılan zamla sevinç yaşadı. Başkan Arıkan, davul zurna ile karşılandı.

Toplu sözleşme sevinci yaşayan Söke Belediyesi işçileri, Başkan Arıkan'ı davul zurna ile karşıladı.

Söke Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci tamamlandı. Görüşmeler sonucunda kadrolu işçiler ve Belediye şirketine bağlı olarak çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 50 ile 70 oranında zam yapıldı.

Toplu sözleşme Söke Belediyesi Şantiyesi'nde Başkan Dr. İberya Arıkan ve Belediye İş Sendikası arasında imzalandı. Toplu sözleşme ile birlikte maaşlarında yapılan iyileştirmeye sevinen işçiler, Başkan Arıkan'ı davul zurna ve meşaleler ile karşıladı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a sendika temsilcileri ve işçiler tarafından çiçek takdim edildi. Sendika tarafından, Başkan Arıkan'a bir de teşekkür plaketi takdim etti.

Kendisini coşkuyla karşılama organizasyonunun kendisi için sürpriz olduğunu ve beklemediğini ifade eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Bizim görevimiz Söke'ye hizmet etmek, biz Söke'ye çok kıymetli arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerimle hizmet veriyoruz. Biz organizasyonun başı, geminin kaptanıyız. Bize düşen görev bu gemiyi götürmek. Bunu bizimle çalışan, hepsini çok sevdiğim, değer verdiğim, saygı duyduğum emekçi kardeşlerimle yapıyoruz. Bize düşen görev bu arkadaşlarıma bütçemizle orantılı gerekli katkıyı sağlamaktı. Ümit ediyorum ki bu katkıyı sağlamış ve sizlerin hakkını verebilmişizdir. Çünkü ülkenin ekonomisi ve nasıl kötü yönetildiği de ortada. Bu ortamda işçilerimizi enflasyon ve ağır ekonomik şartlar altında ezdirmediğimizi düşünüyorum. Toplu sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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