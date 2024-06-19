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Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Partili isimden çok tartışılacak "ötanazi" ifadesi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun süredir tartışma konusu olan sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Güler "Uyutulma olmak zorunda, yasada ötanazi diye geçecek.'' ifadesini kullandı. Güler, uyutmaya veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.

Sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili tartışma konusu olan kanun teklifiyle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamada bulundu. Güler, köpeklerin uyutulmak zorunda olduğunu belirterek bu konuda karar verici konumunda veterinerlerin ve kamu yöneticilerinin olacağını söyledi.

"KUDUZ RİSKİ TAŞIYAN HAYVANLAR VAR"

Henüz meclise gelmeden özellikle uyutma seçeneğiyle tartışmalara neden olan başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinde sona gelindi. Temmuzda Meclis'e sunulması beklenen teklifle ilgili CNN Türk'e konuşan Güler, "Kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız." dedi.

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama varAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

UYUTMA YASADA "ÖTANAZİ" DİYE GEÇECEK

Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı bulunmayan hayvanlarla ilgili uygulamanın yasada "öldürülme" ya da "uyutulma" şeklinde değil, "ötanazi" tanımıyla yer alacağını belirtti.

"VETERİNER HEKİM VE KAMU YÖNETİCİLERİ KARAR VERECEK"

Ötanaziye kararın nasıl verileceği konusunda da bilgi veren Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumdaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimlerin ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var

Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağını vurgulayan Güler, kısırlaştırmayla birlikte sahiplendirmenin de özendirileceğini belirtti.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Abdullah Güler AK Parti Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı

Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
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Yorumlar (6)

Alp Dogan Caglar:

Rabbim bu katliama dur de. İnadına devam ederse bu katliam onlarca yol olmasına rağmen merhametten uzak kalırsa bu toplum. O canların ölümüne izin veren göz yuman her canlıya sende merhamet etme. Amin

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Aydın:

Bu nasıl bir merhamet anlayışıdır...

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Hasan Turk:

Çok basit A haber izletin mişil mişil uyurlar.,

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Yucel Avci:

Üzülen vatandaşlar Varmı çözüm öneriniz İlerde oluşabilcek vakalardan devleti sorumlu tutacağız Gercekten varmı uygun başka bir yol

6
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Onemli Degil:

Dunyadaki Duzgun Ulkeler Arastirilabilinir mi Mesela Muhterem Dostum ? Ama Kardes Ulkeler Hindistan,Vietnam,Sri Lanka falan Demiyorum..

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VEFA:

Ötenazi hakkı tanınamaz. Bizim hangi kurumumuz doğru düzgün işliyor ki, ötenaziye karar verecek veteriner, memur düzgün işlesin. Bu mutlaka hayvanları amacı dışında yok etmek için kötüye kullanılacaktır. Tüm hayvan severler ,merhamet ve vicdan sahibi her insan buna karşı çıkmalıdır.

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