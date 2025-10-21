Haberler

Slovakya Başbakanı Fico'ya Suikast Girişiminde Bulunan Cintula 21 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Slovakya Başbakanı Fico'ya Suikast Girişiminde Bulunan Cintula 21 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya 2024 yılında suikast girişiminde bulunan 72 yaşındaki Juraj Cintula, terör suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cintula, Fico'yu yaralama amacında olduğunu belirtirken, suikast sırasında Başbakan ciddi yaralar almıştı.

Slovakya'da Başbakan Robert Fico'ya 2024 yılında suikast girişiminde bulunan 72 yaşındaki Juraj Cintula, terör suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast davasında karar açıklandı. Banska Bystrica kentindeki Uzman Ceza Mahkemesi, Fico'ya 2024 yılında suikast girişiminde bulunan 72 yaşındaki Juraj Cintula'yı, terör suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs 2024 tarihinde ülkenin orta kesimindeki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısının ardından kalabalığı selamladığı sırada 72 yaşındaki Juraj Cintula tarafından kısa mesafeden açılan ateşle yaralanmıştı. Juraj Cintula'nın 4 yerinden yaraladığı Başbakan Fico, Handlova'da yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterle Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Hastanesi'ne nakledilmişti. Slovak Başbakan, burada iki gün arayla iki defa ameliyat edilmişti. Fico, hastaneden 31 Mayıs'ta taburcu olmuştu. Cintula, amacının Fico'yu öldürmek değil, yaralamak olduğunu ve bunu Slovak özgürlüğü ve kültürüne zarar verdiğini söylediği politikalarını sürdürmesini engellemek için yaptığını savunmuştu. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.