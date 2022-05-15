Siyasileri buluşturan düğün! Nikah şahidi olan Akşener, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı - Haberler

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Siyasileri buluşturan düğün! Nikah şahidi olan Akşener, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğünü, siyasetin önemli isimlerini bir araya getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düğünde çiftin nikah şahitliğini yaptı. Akşener, Vural'ın vefat eden eşini anarken gözyaşlarını tutamadı.

Eski MHP'li vekil Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Vural'ın düğünü siyasetin önemli figürlerini bir araya getirdi.

Çiftin nikah şahitliği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu yaptı. Düğüne ayrıca eski MHP'li bakanlar Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Müjdat Kayayerli, AK Partili Sadık Yakut, CHP'den Levent Gök, Hakkı Süha Okay, eski ve yeni çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de katıldı.

Siyasileri buluşturan düğün! Nikah şahidi olan Akşener, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı

Akşener'in tören sırasında yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırdı. Akşener, Oktay Vural'ın hayatını kaybeden eşi Tuba Vural'ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

Siyasileri buluşturan düğün! Nikah şahidi olan Akşener, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı

Yaklaşık 1.500 kişilik düğüne Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise düğüne çiçek gönderdi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Politika

Meral Akşener, Oktay Vural, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Haberler

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