Siyaset gündemi alev alev yanarken yeni anket! Sonuçlar dikkat çekici

ORC Araştırma, 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 3 bin 400 katılımcıyla yapılan araştırmada yurttaşlara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP ÖNCE, AK PARTİ YAKIN TAKİPTE

Sonuçlara göre CHP yüzde 32,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP'yi yüzde 29,9 ile AK Parti takip etti. Meclisteki diğer büyük partilerden DEM Parti yüzde7,9, MHP yüzde 7,5, İYİ Parti yüzde 5,9 oranında oy aldı.

DİĞER PARTİLERDE SON DURUM

Ankette, son dönemde yükseliş arayışında olan partilerin oy oranları da dikkat çekti:

Zafer Partisi: yüzde 3,6

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,9

Yerli ve Milli Parti: yüzde 2,3

Saadet Partisi: yüzde 1,9

Anahtar Parti: yüzde 1,8

Büyük Birlik Partisi (BBP): yüzde 1,6

Diğer partiler: yüzde 2,2