Siyaset arenası alev alev! Özdağ'dan ihanetle suçladığı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a geçmişte yaptığı aday olma çağrısını geri çektiklerini belirterek "Mansur bey asıl bağlılığının Atatürk'e değil Kılıçdaroğlu'na olduğunu gösterdi. Sizi sevenlere ve destekleyenlere bu ihaneti yapmaya hakkınız yoktu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili paylaşım yaptı.

"TÜRK MİLLETİNİ ÜZDÜNÜZ"

6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Meral Akşener'in "Milletimiz sizi göreve çağırıyor" diyerek cumhurbaşkanı adayı olması yönünde çağrı yaptığı Yavaş'ın bu teklifi reddetmesini yorumlayan Özdağ, "Mansur Bey, Türk Milleti'ni üzdünüz! Ancak Türk milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek" ifadelerini kullandı.

"BU İHANETİ YAPMAYA HAKKINIZ YOKTU"

Açıklamasının devamında Yavaş'a geçmişte yaptıkları aday olma çağrısını geri çektiklerini belirten Özdağ, "Mansur bey asıl bağlılığının Atatürk'e değil Kılıçdaroğlu'na olduğunu gösterdi. Sizi sevenlere ve destekleyenlere bu ihaneti yapmaya hakkınız yoktu" dedi.