Siyaset arenası alev alev! İki partinin daha Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşuluyor

Seçimler için geri sayım devam ederken ittifaklar da saflarını genişletmek için görüşmelerine hız vermiş durumda... Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti de Cumhur İttifakı'na katılacak.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler için son düzlüğe girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 6'lı Masa'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Adaylığının açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, masayı genişletmek üzere farklı siyasi partilerle de temasa geçerken Cumhur İttifakı'nda da hareketlilik başladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DSP VE ANAVATAN PARTİSİ DE KATILACAK

Kulislerden gelen son haberlere göre AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'na Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Partide katılacak. Katılım süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde adım atılması bekleniyor.

DSP, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYECEK

Öte yandan; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuk olduğu canlı yayında kendisine sorulan "Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı, kenarında dahi olmaz" yanıtını vermesi dikkat çekti.

"ECEVİT NE SÖYLEDİYSE ONU ORTAYA KOYMUŞ BİR LİDERDİR"

Altılı Masa'nın DSP'nin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapı olduğunu belirten Aksakal, "DSP 37 yıllık siyasi yaşamı olan, seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Türkiye'yi üç defa yönetmiş bir siyasi partidir. Kurucusu Bülent Ecevit halkçı, milliyetçi, vatansever, solcu, dürüst bir lider olarak tanınır. Ecevit ne söylediyse onu her şeye rağmen ortaya koymuş ve yaşatmış bir liderdir. Atatürkçülükten, vatanın birliğinden, bütünlüğünden ödün vermemiştir. Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir, bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı, kenarında dahi olmaz" dedi.