Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi.