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Siverek'te Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Dev Bayrak Töreni

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Siverek'te Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı. Öğrenciler, kalede bayrağı dalgalandırarak 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganları attı.

Siverek'te cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla kaleye çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İlçede 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Cumhuriyetin 101. yılı çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı. Öğrenciler, kalede ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdı.

Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında 101 öğrenci ile birlikte ayyıldızlı bayrakla kaleye çıktıklarını belirten SİVİL-DER Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Cumhuriyetimizin kutlamaları çerçevesinde böyle bir çalışma ve etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Kadın Sanat Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Fatime Güler ise, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün 101 öğrenci ile dev bayrağımızla kaleye çıktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ömer Çelsi ise, "Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için dev bayrağımızla kaleye çıktık. Cumhuriyetimiz binlerce yıl yaşayacaktır" dedi.

Siverek'te Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Dev Bayrak Töreni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Politika

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