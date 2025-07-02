Sivas'ta 32. Yıl Dönümünde Madımak Olayları Anıldı

Sivas'ta 32. Yıl Dönümünde Madımak Olayları Anıldı
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Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'teki Madımak Oteli olaylarında hayatını kaybedenler, anma etkinliği ile yad edildi. Etkinlikte katılımcılar yürüyerek eski Madımak Oteli önüne geldi ve hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan olaylarda hayatlarını kaybedenler, olayın 32. yıl dönümünde anıldı.

Sivas'ta 32 yıl önce Pir Sultan Abdal şenliklerinde çıkan olaylarda ve yanan Madımak Oteli'nde toplam 37 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın 32. yıl dönümünde hayatlarını kaybedenlerin yakıları, siyasi parti, dernek ve sendika üyelerinden oluşan grup, Ethembey Parkı'ndan olayın gerçekleştiği günümüzde Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılan eski Madımak Oteli önüne yürüdü. Katılımcılar yürüyüş boyunca hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. Ardından bina önüne karanfil bırakıldı, konuşmalar yapıldı.

Anma etkinliğine DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hamitoğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve gazeteci İrfan Değirmenci de katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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