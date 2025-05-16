Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 3 Mayıs'ta kaybetti. Vefatı, sanat ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yaratırken, yakın dostu Sezen Aksu'nun duygusal vedası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 3 Mayıs'ta kaybetti. Vefatı, siyaset ve sanat dünyasında derin üzüntü yarattı; pek çok tanıdık isim, sosyal medyada üst üste başsağlığı mesajları paylaştı. Önder, siyasi kariyerinin yanı sıra yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk ve müzik yapımcılığı alanlarında da eserler üreten çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyordu. Çektiği filmler, sahnelediği projeler ve desteklediği genç yeteneklerle her zaman gündemde kaldı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Vefatın hemen ardından ünlü isimlerin taziye paylaşımları gelirken, TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'dan dikkat çeken bir anekdot aktarıldı. Üstündağ'ın iddiasına göre, Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Sezen Aksu, vefat haberini aldıktan sonra uzun uzun ağladı, bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi. Programda verilen bilgilere göre Aksu, aynadaki yeni görüntüsünü göstererek "Şu an benim saçım da onunki gibi kısacık" dedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Politika
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