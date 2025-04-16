Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

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Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in kızından ilk mesaj: Diren baba

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in kızından ilk mesaj: Diren baba
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Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede yoğun bakımda olan TBMM Başkanvekili ve ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba" diye seslendi, "Babam duaya inanır, dua edin" çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki akşam kalp rahatsızlığı geçirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastaneden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

"EN İYİ BİLDİĞİN ŞEYİ YAP VE DİREN BABA"

Önder'in tedavisi devam ederken kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.

Kandemir'in paylaşımı şu şekilde;

Sırrı Süreyya Önder'in kızından sosyal medya paylaşımı

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Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Rabbim şafi ismi ile şifasını versin

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

dua şeklinde bile sosyalizm-komünizm etiketi var. diren baba derken; Allah direnenlerin ruhunu kendinde mi bırakıyor ? her canlı ölümü tadacak, direnmek mi çözüm.. biz de diyoruz ki; Allah şehitlerimize rahmet eylesin, onların şehadetine sebep olanları da kahr u perişan etsin ölürken..

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