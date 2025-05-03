Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından hastaneye giden eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, hastane önündeki bir grup tarafından yuhalandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder'in vefatı sonrası hastaneye giden eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, hastane önündeki bir grup tarafından yuhalandı.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı

"SENİ BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Mehmet Metiner, tedavi gördüğü süreçte Önder için kaleme aldığı mesajda "Seni bekliyoruz sevgili hemşehrim. Aramıza tekrar dönmeni. Rabbim seni evvela değerli ailene, sevgili kızın Ceren'e ve torununa bağışlasın. Pek tabii ülkemize de… Bu ülkenin sana ihtiyacı var. O büyük barış gerçekleştiğinde birlikte halaya durmadan, barış ve kardeşlik türkülerini birlikte sevinç içinde çığırmadan gitmek nasip olmasın sana da bizlere de…" ifadelerine yer vermişti.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Arkadaslar, Demlik partisini Bende sevmem, lakin ölüm farkli, ya sessiz kalin ya da ölüye saygi duyun... Gerisinide Allah bilir

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Haber YorumlarıSencer:

İyi yapmışlar

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ölüden şeytan vazgeçerken kendine müslüman diyen şeytandan daha şeytan olanlar vazgeçmiyor

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