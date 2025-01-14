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Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

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CHP'li vekiller, genel başkanları Özgür Özel'in başlattığı kırmızı kart kampanyasını TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. O anlarda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için kendini zor tuttuğu anlar meclis kameralarına yansıdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kırmızı kart kampanyasını TBMM Genel Kuruluna taşıdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek sözlerine başlayan Emir, şunları kaydetti:

"AKIL DIŞIDIR, İZAN DIŞIDIR"

"Dün gece alışık olduğumuz FETÖ operasyonlarına benzer şekilde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat gözaltına alındı. Söz konusu ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ama bu iddiaların asıl atıldığı kişi Ali İhsan Aktaş denilen kişi. Suç örgütü kurmak ve bunu yönetmekten suçlanıyor ve Beşiktaş Belediyesiyle birlikte aynı zamanda Esenyurt Belediyesinden başta TBMM olmak üzere birçok kamu kurumundan da ihale aldığı bilinen bir kişi. Eğer bu kişi suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlanıyorsa bu olabilecek bir şeydir. Bu suçu sadece Beşiktaş Belediyesinde işlemiş olduğu gerekçesi akıl dışıdır, izan dışıdır.

TÜM CHP GRUBU İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

2024 yılının emekliler için en zor yıl olduğunun altını çizen Emir şöyle devam etti: 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler. Şimdi aile yılı ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz. Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Tüm halkımızla beraber ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin hiçbir sorunu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır."

GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki kırmızı kartlı protestosuna karşısında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için kendini tuttuğu görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket
Kaynak: ANKA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMetin Adigüzel:

Ana muhalefet partisi sanki siyasete yeni atılmış acemi bir parti gibi hareket ediyor onca deneyimli kadrolara ne oldu yazık.

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Haber YorumlarıAlaattin Erden:

bu zamanda böyle protesto maalesef gülünç duruma düşürüyor iktidara karşi daha ciddi adımlar gerekiyor

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Haber YorumlarıATİL LA:

Bu ne yaa…! Çocukça hareketler, hoş çocuklar bile yapmaz Koskoca Ana muhalefet partisinin ortaya koyduğu alternatife bakarmısınız Biraz ciddiyet beyler

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Haber YorumlarıBidüşün:

Biz halk olarak Belediyelerde tek işçi çıkartırsam şerefsizim diyenlerin şerefsizliğine, Su bedava olacak deyip yüzde 1400 zam yapanlara, Emekliye 10bin tl yardım edeceğiz deyip 65 yaş kartını sınırlandıranlara Herşey güzel olacak deyip, istanbulun, ankaranın anasını gondikleyenlere KIRMIZI kart gösteriyoruz. Belediyeyi batıranların ülkeyi ne hale getireceğini bu halk çok iyi biliyor

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Haber YorumlarıATİL LA:

Yahu admin benim Yorumlarımı neden yayınlamıyorsun Hayırdır işinize mi gelmiyor

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Haber YorumlarıLion 1:

Asgeri ücreti 4500 TL artırdı sadece elektrikte geri aldı 2300 fatura ne 950 TL tüp olurmu ya iki. Mobil 800 TL su 500 TL burda belediye otobüsü yok dolmuş 50 TL dizel 48 TL çocuk bezi altınla yarışıyor tanesi 10 TL Allah için biri bunlarsiz yaşamayı öğretsin yoksa kafayı yiyecez

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Ya ALLAH Aşkına siz Necisiniz Size kalsa her yıl seçim yapmak istersiniz Ve her seçim öncesi ERKEN Seçim diye diye ağlarsınız Ve her seçim sonrası da yenilgiden dolayı yine ağlarsınız Bu MİLLET Ferasetli size Güvenmiyor anlayın artık

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Kırmızı kart mart boş işler. Derhal meclistekiler istifa etmelidirler. O zaman seçimde olur bunlarda gider. Yoksada devam

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Haber YorumlarıGerçek bu:

numara Umut besleyenleri özlüyorum

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Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

Meclis kreşe döndü zaten hiç bir işe yaramayan 600 vekil sandalyeleri işgal edip birde üstüne dünyanın maaşını alıyorlar Aralarında kimin adamı ihaleyi onamı yerelim şu adamıma kontenjan açın bu adamımıza gemilerin ihalesini verin konuştukları bunlar Emekli yok vatandaş yok zamlar yok saray sortarıları

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