Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kırmızı kart kampanyasını TBMM Genel Kuruluna taşıdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek sözlerine başlayan Emir, şunları kaydetti:

"AKIL DIŞIDIR, İZAN DIŞIDIR"

"Dün gece alışık olduğumuz FETÖ operasyonlarına benzer şekilde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat gözaltına alındı. Söz konusu ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ama bu iddiaların asıl atıldığı kişi Ali İhsan Aktaş denilen kişi. Suç örgütü kurmak ve bunu yönetmekten suçlanıyor ve Beşiktaş Belediyesiyle birlikte aynı zamanda Esenyurt Belediyesinden başta TBMM olmak üzere birçok kamu kurumundan da ihale aldığı bilinen bir kişi. Eğer bu kişi suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlanıyorsa bu olabilecek bir şeydir. Bu suçu sadece Beşiktaş Belediyesinde işlemiş olduğu gerekçesi akıl dışıdır, izan dışıdır.

TÜM CHP GRUBU İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

2024 yılının emekliler için en zor yıl olduğunun altını çizen Emir şöyle devam etti: 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler. Şimdi aile yılı ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz. Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Tüm halkımızla beraber ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin hiçbir sorunu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır."

GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki kırmızı kartlı protestosuna karşısında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için kendini tuttuğu görüldü.