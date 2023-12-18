Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! Meclis'in tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü

TBMM'de konuşma yaptığı sırada ek süre isteyen DEM Parti Milletvekili George Aslan, "600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Aslan'a, "Hele bir başlayın, Allah kerim." yanıtını verdi. Önder'in yanıtı Genel Kurul'daki milletvekillerini güldürdü.

sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim.

hele bir başlayın Allah kerim

DEM Parti Mardin milletvekili George Aslan, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.

Görüşmeler sırasında ek süre isteyen Aslan, ''600 Müslüman milletvekili içerisinde tek Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz çok olduğu için ek süre istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Aslan'ın ek süre talebine ''Hele bir başlayın, Allah kerim.'' sözleriyle yanıt verdi. Önder'in sözleri sonrası salonda gülüşmeler yaşandı.