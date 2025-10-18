Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma tartışmalara yol açtı. Sakık, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada "Son günlerde Meclis'te 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'Ü MÜ HEDEF ALDI?

Bu sözlerin ardından Sakık'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalar, farklı kesimlerden tepkilere neden oldu.

"SAYGIM SONSUZDUR"

Tepkilerin ardından Sakık, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yaptığı telefon açıklamasında, sözlerinin Atatürk'e yönelik olmadığını belirtti. Sakık, "Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur" diyerek iddiaları reddetti.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile TBMM Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan arasında yaşanan tartışmada Çömez'in "alçaklık" sözlerine DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık yanıt vermişti. "Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz?" diyerek sözlerine başlayan Sakık, "Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürdü yok sayanlar alçaktır. Bir halkını dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasp eden alçaktır. Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürdün faili meçhul cinayetler ile katleden bunlara ses çıkarmayanlar alçaktır. Üç bin beş yüz Kürdün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin diyenler alçaktır. Kürdün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur" demişti.

ÖZDAĞ'DAN OLAY PAYLAŞIM

Tartışmalar devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakık'ın konuşmasını X hesabından paylaşarak "Allah biliyor eğer o genel kurul salonunda olsaydım Atatürk'e, İstiklal Harbimize, Türkiye Cumhuriyetine hakaret edeni döverdim. Daha fazlasını Türk Ceza Kanununu ihlal etmemek için söylemiyorum" notunu düşmüştü.

SAKIK'TAN YANIT GELMİŞTİ

Özdağ'ın bu paylaşımını alıntılayan Sakık ise "Ben Şafiiyim abdestim bozulur" yanıtını vermişti.