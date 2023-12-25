Sırrı Sakık ile Süleyman Soylu Meclis'te tartıştı: Bağırma haddini bil, terbiyesiz adam

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda iki günde 12 askerin şehit edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Savaş, savaşmayana güzeldir' sözünü hatırlatan Sakık, "Ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor" dedi.

SAKIK İLE SOYLU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sakık'ın, "Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum" dediği sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile aralarında kısa süreli tartışma yaşandı.

"KİMSEYİ GÖREVE DAVET ETME, SEN PKK'YA LAF SÖYLE"

Soylu, Sakık'a; "Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK'ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum" dedi.

"BAĞIRMA HADDİNİ BİL, TERBİYESİZ ADAM"

Sakık da Soylu'ya; "Bağırma haddini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun… Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun" cevabını verdi.