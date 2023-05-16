Şırnak'ta milletvekili dağılımı belli oldu

Şırnak'ta resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 1, YSP 3 milletvekili çıkardı. Şırnak'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde 324 bin 56 seçmen için bin 29 sandık kurulmuş ve 274 bin 516 seçmen sandık başına gitmişti.

Yerel bazda katılım oranının yüzde 84.99 olduğu seçimde 264 bin 114 oy geçerli sayıldı. Toplam 4 milletvekili sayısının bulunduğu Şırnak'ta sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, YSP 170 bin 26, AK Parti 54 bin 447, CHP 21 bin 659, MHP 6 bin 218, Sol Parti bin 172, Yeniden Refah Partisi bin 606, İYİ Parti 2 bin 847 ve Zafer Partisi 3 bin 27 oy aldı.

Kalan oylar ise diğer partiler arasında paylaşıldı. Böylelikle Şırnak'ı 28. dönemde TBMM'de AK Parti'den Aslan Tatar, YSP'den ise Nevruz Uysal Aslan, Mehmet Zeki İrmez, Ayşegül Doğan temsil edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 202 bin 311, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 57 bin 299, Sinan Oğan 6 bin 507 ve Muharrem İnce 941 oy aldı. - ŞIRNAK

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023