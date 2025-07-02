Şırnak'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında genişletilmiş il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen mevcut uygulamalar ile alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alınarak, kamu düzeninin daha etkin sağlanmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici'nin katıldığı toplantı, güvenlik birimleri arasında iş birliğinin artırılması ve vatandaşların yaşam kalitesinin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla önemli kararların alınmasıyla sona erdi. - ŞIRNAK