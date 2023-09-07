Şırnak Belediyesi, içme suyu kullanımına ilişkin tedbirler alıyor

ŞIRNAK Belediyesi, içme suyunun korunmasıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında, içme suyunu bağ ve bahçe sulamasına kullananların su aboneliklerinin iptal edileceğini ve haklarında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Şırnak Belediyesi, kentteki içme suyu debilerindeki düşüş nedeniyle bir dizi tedbirlerin alındığını duyurdu. Duyuruda, binalardaki su depolarının büyütülmesi ve alt katlara hidrofor takılması kararlarının ardından, içme suyunu bağ ve bahçelerde kullananların tespit edilmesi halinde su aboneliklerin iptal edileceği belirtti. Açıklamada şu bilgilere yer verildi 'Bu sene hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi ve yağışların olmaması dolayısıyla içme suyu debilerinde ciddi manada düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Söz konusu düşüşün olası mağduriyetlere neden olmaması için, daha önce Belediye Başkanlığımızca site yönetimleri ve mahalle muhtarlarımız ile yapılan değerlendirme toplantısında, mevcut binalarda kullanılan düşük hacimli depoların büyütülmesi veya ek depolar yapılması, alt katlarda hidrofor sistemlerinin kurulmasına ilişkin kararlar alınmıştı. Bu minvalde olası mağduriyetlerin yaşanmaması için site yönetimleri ve diğer binalar ile ilgili alınan kararlar kapsamında gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur. Mevcut abonelerin içme suyunu bağ ve bahçe sulamasında kullandıklarının tespit edilmesi halinde su aboneliklerinin iptal edilmesi ile birlikte, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.?(DHA)