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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti. Vucic, akşam saatlerinde katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda, usturayı boynunun etrafında gezdiren berberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzemesi nedeniyle güvendiğini ifade etti. Vucic, "Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken 'Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" dedi. - BELGRAD

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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