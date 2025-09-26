Haberler

Sinop'ta Atıl Kamu Binaları Yenileniyor

Sinop Valiliği, İl Özel İdaresi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın imzaladığı protokol ile köylerde atıl kalan kamu binaları, açık cezaevi mahkumları tarafından yenilenerek köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Projeden köy sakinleri memnuniyet duyuyor.

Sinop Valiliği, İl Özel İdaresi ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokolle Sinop'un köylerinde atıl olarak uzun yıllardır duran kamu binaları, yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

İmzalanan protokol gereği, açık cezaevi mahkumları, projenin işçiliğini üstleniyor. İl Genel Meclisi tarafından sağlanan kaynak ve hayırsever insanların bağışlarıyla, kamuya ait atıl binalar, yenilerek köy yaşam merkezi haline dönüştürülüyor. Bu kapsamda Sinop'ta 6 eski kamu binasında dönüşüm sağlandı. Uygulamadan, köy sakinleri de oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, köy yaşam merkezlerinin önemine değinerek, Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunun altını çizdi. Kente yapılması planlanan yeni adalet sarayının da yıl bitmeden inşaat ihalesine çıkılacağını açıklayan Maviş, "İnşallah bu yıl bitmeden de adliye sarayımızın inşaat ihalesi de yapılacak" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
