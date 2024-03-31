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Sınır Kent Kilis'te oy verme işlemi başladı

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Sınır Kent Kilis'te oy verme işlemi başladı

95 bin 878 seçmen sandık başına gidiyor

KİLİS - Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı.

Kilis'te 415 sandıkta 95 bin 878 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 16.00'da sona erecek. Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Kilis merkez ve tüm ilçeler dahil olmak ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olmasını temennisiyle oylarını kullandı.

"İlk oyumu kullanacağım çok gururluyum"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde ilk oyunu kullanacağını söyleyen Muhammet Fatih Yalçın, "18 yaşındayım ve ilk oyumu kullanacağım için çok mutluyum, çok gururluyum. 28'inci dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yaşımdan dolayı oyumu kullanamamıştım. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde başkanımıza oyumuzu kullandık. Allah vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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